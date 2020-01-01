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Русский футбол вернется 21 июня – главное: даты туров, пять замен, возвращение в три этапа
#РПЛ
15 мая, 15:33
Все эмоции дерби – в лучших фото
#Кубок России
05 марта, 03:30
Жиго с микрофоном завел трибуну «Спартака». На русском!
#Спартак
05 марта, 01:45
Тедеско подбежал к Гончаренко пожать руку – тот его оттолкнул
#Кубок России
05 марта, 01:40
Фанаты «Зенита» разделись по пояс в Грозном и чуть не получили от местных. Погасить конфликт помогли игроки
#Кубок России
04 марта, 23:34
Жирков в 36 лет тащит для «Зенита» победы и вколачивает красоту 🗿
#Юрий Жирков
04 марта, 21:25
Гончаренко не устал от ошибок Карпова? Опять одни привозы – теперь в дерби
#Вадим Карпов
04 марта, 20:25
Русский футбол по-настоящему вернулся! Матч 1/4 Кубка перенесли из-за плохого поля
#Кубок России
04 марта, 17:24
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