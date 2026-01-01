СКА

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Вратарь Аскаров играет с заменами не только за Россию. В КХЛ не выходил с октября, провел там два полных матча за сезон
#Ярослав Аскаров
Мичков опять забил лакросс-гол и пять шайб в одном матче (в 16 лет!) – все это в молодежном чемпионате, куда СКА отправил его месяц назад
#Матвей Мичков
Трансфер года в русском хоккее: Гусев вернулся из НХЛ в СКА. Почему это случилось и что это значит для всех
#Никита Гусев
Как главный юниор России в 16 лет заиграл в КХЛ. Выходит в первом звене СКА – у тренера, который развивает молодых игроков
#Матвей Мичков
Подколзин в 19 лет вытащил два решающих матча СКА. Дальше – трансфер в НХЛ
#Василий Подколзин
Аскаров – главный молодой вратарь России. В 18 лет заиграл в КХЛ и стал рекордсменом драфта
#Ярослав Аскаров
ЦСКА за минуту спас матч против СКА со счета 1:3. Все из-за двух ошибок вратаря
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#Магнус Хелльберг
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Русского хоккея не будет до сентября – вот 7 сюжетов, за которыми надо следить все это время
#КХЛ
Матвей Мичков – самый обсуждаемый юниор России. Не играл в КХЛ, но интересен статистикой и контрактом
#Матвей Мичков
Смешная шайба в КХЛ – вильнула перед вратарем и заскочила. Так Бердин пропустил от клуба, с которым плохо расставался
#Михаил Бердин
Кагарлицкий не заиграл в СКА и думал о завершении карьеры. А приехал в Петербург – и забил впервые с 2019-го
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#Дмитрий Кагарлицкий
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7 мощных историй, которые мы упустили в праздники
#Хоккей
Из-за коронавируса СКА играет молодежью и поменял четырех тренеров за неделю. Четырех за неделю!
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#СКА
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На «Газпром Арене» выступила шестилетняя дочь Ротенберга. Покаталась вместе с Загитовой
#Арина Ротенберг
СКА использовал в сезоне уже пять вратарей. Как в них не запутаться?
#СКА
Всего один буллит от игрока СКА уже мотивирует включить хоккей. Идеальная реклама КХЛ
#Владимир Ткачев
Войнов – главный трансфер межсезонья КХЛ. Этот переход – плюс и для него, и для «Авангарда»
#Вячеслав Войнов
Сборная России и СКА меняют главного тренера. Это снова один человек
#Алексей Кудашов
СКА впервые обыграл «Спартак». Но хоккей в этом матче – не главное
#Плей-офф КХЛ
Первые матчи плей-офф КХЛ: поражение СКА и жесткость «Ак Барса»
#Плей-офф КХЛ
Что мы узнали из рейтинга зарплат русского хоккея
#КХЛ
Новый президент «Зенита»: как он изменил русский хоккей
#Александр Медведев