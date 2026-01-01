СКА

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Политика
Forbes составил топ успешных российских бизнесменов за год. В него попали совладельцы «Спартака», «Северстали» и СКА
#мир
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Хоккей
«Амур» впервые за 14 лет обыграл дома СКА. Тогда КХЛ еще не существовало
#КХЛ
Хоккей
Восемь хоккеистов СКА попали в два первых звена России на игру МЧМ-2022. Клуб отправил на турнир десять игроков
#Россия U20
Хоккей
Мичков сделал пента-трик в матче МХЛ. Один из голов – лакросс
#Матвей Мичков
Хоккей
Лео Комаров – игрок СКА
#СКА
Разное
500 богатейших людей мира. 29 из них – россияне: в том числе совладельцы и спонсоры клубов РПЛ, КХЛ, сборной России
#мир
Хоккей
Обладатель Кубка Стэнли Волков перешел в СКА. Он пятый новичок клуба в этом сезоне
#Александр Волков (хоккей)
Хоккей
Мичков забил первые голы в МХЛ и КХЛ с разницей в 366 дней. Ему 16 лет
#Матвей Мичков
Хоккей
Только два игрока были младше Мичкова на момент первого гола в КХЛ
#Матвей Мичков
Хоккей
16-летний Мичков забросил первые шайбы в КХЛ. Он играет за СКА
#Матвей Мичков
Хоккей
СКА обыграл ЦСКА во втором матче подряд. Игра завершилась в третьем овертайме
#КХЛ
Хоккей
ЦСКА выиграл второй матч полуфинала Кубка Гагарина. За две игры против СКА – ноль пропущенных шайб
#КХЛ
Хоккей
ЦСКА разгромил СКА в первом матче полуфинала Кубка Гагарина
#КХЛ
Хоккей
СКА начал сотрудничество с ВМФ РФ
#СКА
Хоккей
СКА – первый клуб, победивший 100 раз в плей-офф КХЛ. У «Ак Барса» на одну победу меньше
#СКА
Хоккей
Каменев – капитан олимпийской сборной России по хоккею. В КХЛ он не играл с 28 декабря
#Владислав Каменев
Хоккей
Кетов – самый результативный игрок КХЛ по голам в меньшинстве
#Евгений Кетов
Футбол
В Санкт-Петербурге ограничено проведение мероприятий с участием более 50 человек. Необходимо согласование с властями
#коронавирус
Хоккей
«Динамо» победило СКА, Кагарлицкий забил впервые с декабря
#СКА
Хоккей
Вей перешел из ЦСКА в СКА
#Линден Вей
Хоккей
Защитник Антипин перешел в СКА. Для него это только второй клуб в России
#Виктор Антипин
Хоккей
СКА – единственная команда в сезоне, которая выиграла серию плей-офф КХЛ в четырех играх
#СКА
Хоккей
СКА все-таки прошел в следующий раунд плей-офф КХЛ. Следующий соперник – «Локомотив»
#КХЛ
Хоккей
Зарплатные бюджеты клубов КХЛ (Запад): у ЦСКА больше 2 млрд рублей, СКА уменьшил расходы почти на 500 млн
#КХЛ