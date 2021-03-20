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#СКА #КХЛ #Хоккей

СКА начал сотрудничество с ВМФ РФ

20 марта, 17:46

Это сотрудничество нацелено на развитие и популяризацию массового хоккея среди личного состава Военно-Морского флота. Планируется создание команд в местах дислокации воинских частей и организаций ВМФ, реализация образовательных программ, совместные спортивные мероприятия.

Подписания партнерского соглашения прошло партнерство в здании Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. В мероприятии участвовали вице-президент СКА Роман Ротенберг, генеральный директор клуба Андрей Точицкий и главнокомандующий Военно-Морским Флотом Николай Евменов.

Источник:
инстаграм СКА
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