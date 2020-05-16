Линден Вей
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#Линден Вей #ЦСКА #КХЛ #Хоккей #СКА

Вей перешел из ЦСКА в СКА

16 мая 2020, 19:50

Подписал контракт на два сезона.

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