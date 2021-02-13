Каменев – капитан олимпийской сборной России по хоккею. В КХЛ он не играл с 28 декабря

Владислав Каменев выбран капитаном олимпийской сборной России на матч с Казахстаном. Она выступает на турнире Kazakhstan Hockey Open.

В этом сезоне КХЛ Каменев провел 19 матчей в составе СКА. В них он играл в среднем по 12 минут и забил пять голов. До этого Каменев играл за «Колорадо» в НХЛ.

Каменев не попадал в состав СКА с 28 декабря 2020 года. Тогда он выходил на лед в игре с «Сочи». Ротенберг говорил, что Каменев не играл из-за травмы и болезней.

Каменев был капитаном олимпийской сборной и в двух других играх на турнире. Он заявлен на матчи в первом звене.

Каменев перешел в СКА из «Колорадо»