Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Оренбург
Оренбург
Подписаться
Сайт
https://fcorenburg.ru/
Страна
Россия
Стадион
Газовик
Тренер
Константин Емельянов
К. Емельянов
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Голы в матче «Сочи» – «Оренбург» странные? Давайте разберем каждый
#РПЛ
12 марта, 14:08
Коронавирус в клубах РПЛ. Замешаны уже 7 из 16
#коронавирус
22 мая, 18:35
Новый матч Тедеско в России – еще одна желтая карточка. В «Спартаке» только у трех игроков предупреждений больше, чем у него
#Доменико Тедеско
14 марта, 16:00
За год Фролов в одних воротах в Самаре отбил и пенальти «Крыльев», и пенальти «Оренбурга». Просто он играл за разные команды
#Евгений Фролов
28 февраля, 21:00
У клубов РПЛ большие проблемы с новым лимитом – купить новичков летом будет тяжело
#РПЛ
08 февраля, 19:20
Важные мелочи 18-го тура РПЛ. Ранняя замена Азмуна и любимый соперник Лесового
#РПЛ
02 декабря 2019, 21:30
В «Сочи» отменили тренировку из-за эпидемии ангины. Похоже, все из-за матча с «Уфой»
#Сочи
29 ноября 2019, 19:25
Важные мелочи 17-го тура РПЛ. Достижение Новикова в «Динамо», вратарский дебют в «Сочи»
#РПЛ
24 ноября 2019, 21:55
Показать еще