«Оренбург» не закончил карантин и рассказывает о новых заболевших, но летит на игру с «Рубином»
РПЛ, РФС и Роспотребнадзор постоянно используют разные кейсы по решению проблем с коронавирусом. «Ростов» выходил на матч молодежкой, «Динамо» переносило игру в том же туре. «Уфа» без проблем играла матч, а потом сообщала о заражении одного игрока.
Теперь «Оренбург» еще не закончил карантин, получил два технических поражения, но все равно выйдет на игру с «Рубином». Хотя представитель клуба говорит, что положение по заболевшим только ухудшается. Карантин в клубе официально заканчивается 8 июля.
Так ситуация в «Оренбурге» выглядит по официальным источникам – здесь только цитаты и новости по датам:
⏱️ 25 июня. «Оренбург» пишет, что шесть игроков и два сотрудника заразились коронавирусом. Позже зараженных игроков будет уже 10. Команда села на двухнедельный карантин.
⏱️ 26 июня. «Оренбург» отказался выходить на игру с «Краснодаром» молодежкой. Команда побоялась удара по репутации РПЛ.
⏱️ 29 июня. «Оренбургу» официально засчитали техническое поражение в игре с «Краснодаром». Регламент изменился – теперь после двух технарей клубы не исключаются из чемпионата.
⏱️ 1 июля. Региональный Роспотребнадзор запретил «Оренбургу» проведение матча с «Уралом». Это означает второе техническое поражение подряд.
⏱️ 3 июля. «Оренбург» попросил «Рубин» о переносе матча с 5 на 19 июля. Член совета директоров «Оренбурга» Столыпин рассказал о заболевших: «Ситуация с заболевшими ухудшается. Их количество увеличивается. У нескольких футболистов после КТ обнаружено двустороннее воспаление легких. Так что дело серьезное». Он же сказал, что еще одного игрока увезли с воспалением – это дополнительные 14 дней карантина.
⏱️ 5 июля. Директор «Оренбурга» Андреев ничего не знает о разрешении Роспотребнадзора за восемь часов до матча. Вылет запланирован на 14:00, игра с «Рубином» на 18:30 (ее не перенесли). В 12:25 «Оренбург» пишет в твиттере, что игра все-таки состоится. Региональный Роспотребнадзор одобрил выход команды на матч.
Так клубная пресс-служба прокомментировала состав «Оренбурга» на игру с «Рубином» (РИА Новости): «Летит команда в усеченном составе: летят все здоровые, минимум административного состава – только тренеры и игроки».