«Оренбург» не закончил карантин и рассказывает о новых заболевших, но летит на игру с «Рубином»

РПЛ, РФС и Роспотребнадзор постоянно используют разные кейсы по решению проблем с коронавирусом. «Ростов» выходил на матч молодежкой, «Динамо» переносило игру в том же туре. «Уфа» без проблем играла матч, а потом сообщала о заражении одного игрока.

Теперь «Оренбург» еще не закончил карантин, получил два технических поражения, но все равно выйдет на игру с «Рубином». Хотя представитель клуба говорит, что положение по заболевшим только ухудшается. Карантин в клубе официально заканчивается 8 июля .

Так ситуация в «Оренбурге» выглядит по официальным источникам – здесь только цитаты и новости по датам:

⏱️ 25 июня. «Оренбург» пишет, что шесть игроков и два сотрудника заразились коронавирусом. Позже зараженных игроков будет уже 10. Команда села на двухнедельный карантин.

⏱️ 26 июня. «Оренбург» отказался выходить на игру с «Краснодаром» молодежкой. Команда побоялась удара по репутации РПЛ.

⏱️ 29 июня. «Оренбургу» официально засчитали техническое поражение в игре с «Краснодаром». Регламент изменился – теперь после двух технарей клубы не исключаются из чемпионата.