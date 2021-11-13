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Тони Фергюсон
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Тони Фергюсон
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Хабиб поссорился в соцсетях с двумя топ-бойцами UFC. Он продвигает Махачева к титульному бою, хотя есть другой достойный претендент
#Хабиб Нурмагомедов
13 ноября 2021, 22:23
Тони Фергюсон в шаге от вылета из UFC – хотя год назад был главным конкурентом Хабиба. Как он до этого докатился?
1
#Тони Фергюсон
14 мая 2021, 18:40
1
Фергюсон не сломался даже во время рычага локтя. Терпел десять секунд
#Тони Фергюсон
13 декабря 2020, 10:15
Гейджи – жесткий ударник. Мы спросили у экспертов: самый ли опасный для Хабиба и как он справлялся с ними раньше
#Джастин Гейджи
23 октября 2020, 12:28
Кто такой Гейджи – соперник Хабиба. Для тех, кто только узнал эту фамилию из новостей
#Джастин Гейджи
10 мая 2020, 14:16
Фергюсон побеждал 8 лет (это 12 боев!). И проиграл Гейджи, потому что готовился к другому стилю
#Тони Фергюсон
10 мая 2020, 10:23
Гейджи выбросил пояс и сказал, что его интересует только бой с чемпионом из России. Хабиб отреагировал
1
#Джастин Гейджи
10 мая 2020, 08:40
1
Не смотрели UFC 249? Краткие итоги по всем боям – в нашем тексте
#UFC
10 мая 2020, 08:09
Шизофрения, работа барменом, страшные травмы – Тони Фергюсон прошел через все
#Тони Фергюсон
08 июня 2019, 13:25
Тони Фергюсон сделал бейсбол частью жизни. Занимался в школе, а теперь играет с мячом для веселья
#Тони Фергюсон
09 мая 2020, 14:05
У Тони Фергюсона стальные локти. Он набивает их об железо и просит хирурга «заострить»
#Тони Фергюсон
08 мая 2020, 13:30
Гайд по UFC 249 во Флориде: где смотреть, кто дерется, что важного
#UFC
05 мая 2020, 16:25
США больше всего пострадали от коронавируса, но первыми разрешили спорт. Как так?
#UFC
05 мая 2020, 13:03
Все детали майского турнира UFC, где определится будущий соперник Хабиба
#UFC
25 апреля 2020, 11:53
Уф, какой жесткий Гейджи: постоянные нокауты, мечты о бое с Хабибом, угрозы Уайту («ударю в нос»)
#Джастин Гейджи
07 апреля 2020, 22:56
Почему вместо Хабиба Фергюсон дерется с Гейджи? Разбираем главные вопросы к UFC по новому турниру
#UFC
07 апреля 2020, 13:43
Хабиб выступил в инстаграме о невозможности боя. И тут в эфир зашел Конор
#Хабиб Нурмагомедов
02 апреля 2020, 19:29
Эпопея Хабиба и Фергюсона – 5 попыток за 5 лет в 5 абзацах: сломанное ребро, кровь в легких и шутки про тирамису
#Хабиб Нурмагомедов
02 апреля 2020, 14:40
Президент UFC бесконечно говорил, что бой Хабиб – Фергюсон состоится. Пока его отменяли 👅
2
#Дэйна Уайт
02 апреля 2020, 12:50
2
UFC не переносит бой Хабиба и Фергюсона из-за Рамадана
1
#Хабиб Нурмагомедов
26 марта 2020, 20:22
1
Президент UFC отменил три турнира, но бой Хабиба и Фергюсона все равно проведет
#UFC
18 марта 2020, 01:48
Что уже известно о бое Хабиба и Фергюсона
#Хабиб Нурмагомедов
26 ноября 2019, 14:09
Дуэль взглядов Хабиба и Тони – в одном ударе ногой по чемпионскому поясу
#UFC
07 марта 2020, 10:50
С кем еще подерется Хабиб? Вот главные варианты
#Хабиб Нурмагомедов
08 сентября 2019, 16:50
Хабиб хочет бой с Фергюсоном. Это будет их пятая попытка
#Хабиб Нурмагомедов
13 июня 2019, 00:14