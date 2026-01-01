Тони Фергюсон

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Диас пять лет раскручивал бой с Фергюсоном – сам отказывался из-за денег, а теперь красиво завершил карьеру в UFC
#Нейт Диас
Хабиб поссорился в соцсетях с двумя топ-бойцами UFC. Он продвигает Махачева к титульному бою, хотя есть другой достойный претендент
#Хабиб Нурмагомедов
Тони Фергюсон в шаге от вылета из UFC – хотя год назад был главным конкурентом Хабиба. Как он до этого докатился?
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#Тони Фергюсон
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Фергюсон не сломался даже во время рычага локтя. Терпел десять секунд
#Тони Фергюсон
Гейджи – жесткий ударник. Мы спросили у экспертов: самый ли опасный для Хабиба и как он справлялся с ними раньше
#Джастин Гейджи
Кто такой Гейджи – соперник Хабиба. Для тех, кто только узнал эту фамилию из новостей
#Джастин Гейджи
Фергюсон побеждал 8 лет (это 12 боев!). И проиграл Гейджи, потому что готовился к другому стилю
#Тони Фергюсон
Не смотрели UFC 249? Краткие итоги по всем боям – в нашем тексте
#UFC
Шизофрения, работа барменом, страшные травмы – Тони Фергюсон прошел через все
#Тони Фергюсон
Гейджи выбросил пояс и сказал, что его интересует только бой с чемпионом из России. Хабиб отреагировал
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#Джастин Гейджи
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Тони Фергюсон сделал бейсбол частью жизни. Занимался в школе, а теперь играет с мячом для веселья
#Тони Фергюсон
У Тони Фергюсона стальные локти. Он набивает их об железо и просит хирурга «заострить»
#Тони Фергюсон
Гайд по UFC 249 во Флориде: где смотреть, кто дерется, что важного
#UFC
США больше всего пострадали от коронавируса, но первыми разрешили спорт. Как так?
#UFC
Все детали майского турнира UFC, где определится будущий соперник Хабиба
#UFC
Уф, какой жесткий Гейджи: постоянные нокауты, мечты о бое с Хабибом, угрозы Уайту («ударю в нос»)
#Джастин Гейджи
Почему вместо Хабиба Фергюсон дерется с Гейджи? Разбираем главные вопросы к UFC по новому турниру
#UFC
Хабиб выступил в инстаграме о невозможности боя. И тут в эфир зашел Конор
#Хабиб Нурмагомедов
Эпопея Хабиба и Фергюсона – 5 попыток за 5 лет в 5 абзацах: сломанное ребро, кровь в легких и шутки про тирамису
#Хабиб Нурмагомедов
Президент UFC бесконечно говорил, что бой Хабиб – Фергюсон состоится. Пока его отменяли 👅
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#Дэйна Уайт
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UFC не переносит бой Хабиба и Фергюсона из-за Рамадана
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#Хабиб Нурмагомедов
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Президент UFC отменил три турнира, но бой Хабиба и Фергюсона все равно проведет
#UFC
Дуэль взглядов Хабиба и Тони – в одном ударе ногой по чемпионскому поясу
#UFC
Что уже известно о бое Хабиба и Фергюсона
#Хабиб Нурмагомедов
С кем еще подерется Хабиб? Вот главные варианты
#Хабиб Нурмагомедов
Хабиб хочет бой с Фергюсоном. Это будет их пятая попытка
#Хабиб Нурмагомедов