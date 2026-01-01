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Тони Фергюсон
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Тони Фергюсон
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Диас пять лет раскручивал бой с Фергюсоном – сам отказывался из-за денег, а теперь красиво завершил карьеру в UFC
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