Тони Фергюсон

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Фергюсон проиграл Дариушу на UFC 262. Это его третье поражение подряд
#Фергюсон – Дариуш
MMA
Прогноз на бой Фергюсон – Дариуш на UFC 262
#Фергюсон – Дариуш
MMA
Во сколько начало боя Фергюсон – Дариуш на UFC 262
#Фергюсон – Дариуш
MMA
Где смотреть бой Фергюсон – Дариуш на UFC 262
#Фергюсон – Дариуш
MMA
Во сколько начало титульного боя Оливейра – Чендлер на UFC 262
#Оливейра – Чендлер
MMA
Полный кард турнира UFC 262
#UFC 262
MMA
Фергюсон выдержал рычаг локтя, но проиграл Оливейре единогласным решением судей
#Тони Фергюсон
MMA
Где смотреть бой Тони Фергюсон – Чарльз Оливейра на UFC 256
#Тони Фергюсон
MMA
Хабиб сказал, что его не интересует бой с Фергюсоном
#Хабиб Нурмагомедов
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MMA
Конор отказался заменить Хабиба в бою с Фергюсоном на UFC 249
#Конор Макгрегор
MMA
Протестующие в США сожгли зал тренера Тони Фергюсона
#Тони Фергюсон
MMA
Хабиб – Фергюсону: «Когда твой сын вырастет, он будет гордиться тобой» 🤝
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
У Фергюсона диагностирован перелом орбитальной кости. Он показал, как танцует в палате
#Тони Фергюсон
MMA
Гейджи победил Фергюсона и стал временным чемпионом UFC в легком весе
#Джастин Гейджи
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Уайт – о бое Хабиба и Фергюсона: «Не уверен, что он состоится»
#UFC
MMA
Победитель боя Фергюсон – Гейджи станет соперником Хабиба осенью
#UFC
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MMA
Фергюсон все равно сделал нужный вес, хотя бой с Гейджи перенесли
#Тони Фергюсон
MMA
Фергюсон и Гейджи подерутся на частном острове. Об этом рассказал президент UFC
#UFC
MMA
UFC анонсировал бой 18 апреля: вместо Хабиба с Фергюсоном подерется Гейджи
#Тони Фергюсон
MMA
Уайт сообщил, что UFC 249 состоится, но без Хабиба
#Дэйна Уайт
MMA
Хабиб призывает UFC организовать бой с Фергюсоном в августе или в сентябре
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
В инстаграме президента UFC все еще висит анонс боя Хабиба и Фергюсона
#Дэйна Уайт
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MMA
Хабиб написал в инстаграме об отмене боя с Фергюсоном
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
«18 апреля близко, а ты спрятался в России», – Фергюсон покритиковал Хабиба
#Тони Фергюсон
MMA
На бой Хабиб – Фергюсон не допустят зрителей
#Хабиб Нурмагомедов
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MMA
UFC подтвердил, что бой Хабиба и Фергюсона состоится 18 апреля
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Бой Хабиба и Фергюсона состоится даже в условиях пандемии коронавируса
#UFC
MMA
Цены на бой Хабиба с Фергюсоном – до 700 тысяч рублей
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Официально: Хабиб и Фергюсон подерутся 18 апреля на UFC 249
#Хабиб Нурмагомедов