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#Хабиб Нурмагомедов #коронавирус #UFC #MMA #Тони Фергюсон

UFC подтвердил, что бой Хабиба и Фергюсона состоится 18 апреля

22 марта 2020, 11:04

До этого глава UFC Дэйна Уайт говорил: «Подумайте только, Лас-Вегас закрыл все казино на 30 дней. Я никогда в жизни не поверил бы, что увижу это своими глазами. Но бой Хабиба и Тони состоится, мы сделаем это. Сейчас я действую по обстоятельствам. У меня нет честного ответа, состоится ли поединок 18 апреля».

22 марта в инстаграме UFC появилась запись с фотографией Хабиба и Тони Фергюсона и подписью «Четыре недели» и хештегом UFC249 – мероприятие как раз запланировано на 18 апреля.

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