Во сколько начало титульного боя Оливейра – Чендлер на UFC 262

Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер проведут титульный бой на турнире UFC 262. Основной кард турнира стартует 16 мая в 05:00 по Москве.

Начало боя Оливейры и Чендлера планируется около 07:00 по московскому времени. Перед ним состоится поединок с участием Тони Фергюсона.

За карьеру в MMA Чарльз Оливейра имеет 30 побед и восемь поражений. Статистика Чендлера: 22 победы и пять поражений. В UFC он провел только один бой – до этого дрался в Bellator.

Где смотреть титульный бой Оливейра – Чендлер на UFC 262

Полный кард турнира UFC 262