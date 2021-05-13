Оливейра – Чендлер
UFC 262
UFC
Тони Фергюсон
Чарльз Оливейра
Во сколько начало титульного боя Оливейра – Чендлер на UFC 262
5 часов назад
Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер проведут титульный бой на турнире UFC 262. Основной кард турнира стартует 16 мая в 05:00 по Москве.
Начало боя Оливейры и Чендлера планируется около 07:00 по московскому времени. Перед ним состоится поединок с участием Тони Фергюсона.
За карьеру в MMA Чарльз Оливейра имеет 30 побед и восемь поражений. Статистика Чендлера: 22 победы и пять поражений. В UFC он провел только один бой – до этого дрался в Bellator.
Где смотреть титульный бой Оливейра – Чендлер на UFC 262
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые