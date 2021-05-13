Оливейра – Чендлер
UFC 262
UFC
Тони Фергюсон
Чарльз Оливейра
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#Оливейра – Чендлер #UFC 262 #UFC #Тони Фергюсон #Чарльз Оливейра

Во сколько начало титульного боя Оливейра – Чендлер на UFC 262

5 часов назад

Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер проведут титульный бой на турнире UFC 262. Основной кард турнира стартует 16 мая в 05:00 по Москве.

Начало боя Оливейры и Чендлера планируется около 07:00 по московскому времени. Перед ним состоится поединок с участием Тони Фергюсона.

За карьеру в MMA Чарльз Оливейра имеет 30 побед и восемь поражений. Статистика Чендлера: 22 победы и пять поражений. В UFC он провел только один бой – до этого дрался в Bellator.

Где смотреть титульный бой Оливейра – Чендлер на UFC 262

Полный кард турнира UFC 262

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