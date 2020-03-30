Тони Фергюсон
UFC
Хабиб Нурмагомедов
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#Тони Фергюсон #Хабиб Нурмагомедов #UFC

«18 апреля близко, а ты спрятался в России», – Фергюсон покритиковал Хабиба

30 марта, 10:33

Бой Тони Фергюсона и Хабиба Нурмагомедова должен состояться 18 апреля. UFC выпустила специальный проморолик к поединку, напомнив, что осталось три недели.

«18 апреля уже близко, а ты спрятался в России. Запреты на поездки не помешают мне добраться до твоей задницы. Не используй это в качестве оправдания, чтобы слиться. Ты отправил много локаций, отправь нам единственную», – покритиковал соперника Фергюсон в твиттере.

29 марта появилась новость о том, что Хабиб обязан покинуть Россию, чтобы бой состоялся, поскольку с 27 марта запрещены международные авиарейсы, а с 30-го – закрыто движение через пункты пропуска.

Информацию о возможном бое в Саудовской Аравии опроверг менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз. Пока место проведения боя до сих пор неизвестно.

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Все фото: UFC
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