Фергюсон – Дариуш
UFC 262
MMA
Тони Фергюсон
Бенил Дариуш
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#Фергюсон – Дариуш #UFC 262 #MMA #Тони Фергюсон #Бенил Дариуш

Во сколько начало боя Фергюсон – Дариуш на UFC 262

5 часов назад

Тони Фергюсон и Бенил Дариуш проведут бой на турнире UFC 262. Он заявлен со-главным в основном карде. Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер подерутся за титул.

Бой Фергюсона и Дариуша начнется 16 мая примерно в 06:45 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 05:00.

Фергюсон занимает пятое место в рейтинге UFC по легкому весу, Дариуш – девятое. Перед этим боем Фергюсон проиграл Оливейре и Гейджи.

Где смотреть бой Фергюсон – Дариуш на UFC 262

Полный кард турнира UFC 262

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