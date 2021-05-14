Во сколько начало боя Фергюсон – Дариуш на UFC 262

Тони Фергюсон и Бенил Дариуш проведут бой на турнире UFC 262. Он заявлен со-главным в основном карде. Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер подерутся за титул.

Бой Фергюсона и Дариуша начнется 16 мая примерно в 06:45 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 05:00.

Фергюсон занимает пятое место в рейтинге UFC по легкому весу, Дариуш – девятое. Перед этим боем Фергюсон проиграл Оливейре и Гейджи.

Где смотреть бой Фергюсон – Дариуш на UFC 262

Полный кард турнира UFC 262