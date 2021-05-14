Фергюсон – Дариуш
UFC 262
UFC
Тони Фергюсон
Бенил Дариуш
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#Фергюсон – Дариуш #UFC 262 #UFC #Тони Фергюсон #Бенил Дариуш

Где смотреть бой Фергюсон – Дариуш на UFC 262

5 часов назад

Тони Фергюсон и Бенил Дариуш проведут бой на турнире UFC 262. Он заявлен в основном карде, который начнется 16 мая в 05:00 по московскому времени.

РЕН ТВ покажет часть боев основного карда в прямом эфире. Трансляция стартует в 06:00 по Москве. В полном объеме турнир можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass.

Фергюсон имеет два поражения подряд в UFC. Бенил Дариуш идет на серии из шести побед подряд.

Полный кард турнира UFC 262

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт РЕН ТВ
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