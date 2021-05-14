Фергюсон – Дариуш
UFC 262
UFC
Тони Фергюсон
Бенил Дариуш
Где смотреть бой Фергюсон – Дариуш на UFC 262
5 часов назад
Тони Фергюсон и Бенил Дариуш проведут бой на турнире UFC 262. Он заявлен в основном карде, который начнется 16 мая в 05:00 по московскому времени.
РЕН ТВ покажет часть боев основного карда в прямом эфире. Трансляция стартует в 06:00 по Москве. В полном объеме турнир можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass.
Фергюсон имеет два поражения подряд в UFC. Бенил Дариуш идет на серии из шести побед подряд.
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