Фергюсон – Дариуш
UFC
Тони Фергюсон
Бенил Дариуш
Прогноз на бой Фергюсон – Дариуш на UFC 262
5 часов назад
Тони Фергюсон и Бенил Дариуш – соперники по бою на турнире UFC 262. Их поединок заявлен со-главным в основном карде.
Котировки букмекеров:
- Победа Фергюсона – 2,53
- Победа Дариуша – 1,52
Тони Фергюсон подходит к бою в статусе аутсайдера, хотя занимает пятое место в рейтинге легковесов UFC. Так получилось из-за его серии поражений.
Перед этим боем Фергюсон последовательно проиграл Гейджи и Оливейре. Так он лишил себя шансов на титульный поединок в ближайшее время.
Бенил Дариуш идет девятым в рейтинге UFC, но не проигрывает бои с марта 2018 года. Его победная серия насчитывает уже шесть поединков.
Где смотреть бой Фергюсон – Дариуш на UFC 262
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