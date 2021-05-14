Фергюсон – Дариуш
UFC
Тони Фергюсон
Бенил Дариуш
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#Фергюсон – Дариуш #UFC #Тони Фергюсон #Бенил Дариуш

Прогноз на бой Фергюсон – Дариуш на UFC 262

5 часов назад

Тони Фергюсон и Бенил Дариуш – соперники по бою на турнире UFC 262. Их поединок заявлен со-главным в основном карде.

Котировки букмекеров:

  • Победа Фергюсона – 2,53
  • Победа Дариуша – 1,52

Тони Фергюсон подходит к бою в статусе аутсайдера, хотя занимает пятое место в рейтинге легковесов UFC. Так получилось из-за его серии поражений.

Перед этим боем Фергюсон последовательно проиграл Гейджи и Оливейре. Так он лишил себя шансов на титульный поединок в ближайшее время.

Бенил Дариуш идет девятым в рейтинге UFC, но не проигрывает бои с марта 2018 года. Его победная серия насчитывает уже шесть поединков.

Где смотреть бой Фергюсон – Дариуш на UFC 262

Полный кард турнира UFC 262

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