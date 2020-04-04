Хабиб призывает UFC организовать бой с Фергюсоном в августе или в сентябре

«Июнь и июль, два месяца – затем август, когда я могу драться. Я слышал, что UFC хочет устроить шоу в Сан-Франциско. Если нет, давайте сразимся в Абу-Даби в середине сентября. Или деремся сейчас, перед Рамаданом. 18 апреля мы должны драться, но где? Это вопрос», – рассказал Хабиб в интервью ESPN.