Хабиб Нурмагомедов
UFC
Тони Фергюсон
На бой Хабиб – Фергюсон не допустят зрителей
24 марта 2020, 10:33
Главный бой UFC 249 запланирован между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном – пока считается, что он состоится в срок.
Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что место уже определено, но публику не пустят: «Я знаю, где пройдет бой, но пока не готов рассказать об этом. Я много что знаю. Фанатов там не будет. Мероприятие будет закрытым».
Также Уайт отметил, что UFC 249 пройдет не по укороченной программе, а полностью – все запланированные поединки состоятся.
Проведение UFC 249 намечено на 18 апреля.
Комментарии (1)
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25 марта 2020, 13:16
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а с кем он будет *** ***?
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