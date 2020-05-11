Хабиб – Фергюсону: «Когда твой сын вырастет, он будет гордиться тобой» 🤝

«Что бы ни случилось, это уже в прошлом. Выше голову Тони, надеюсь, с тобой и твоей семьей все хорошо. Когда твой сын вырастет, то будет гордиться тобой».

Да, это пост Хабиба в твиттере в поддержку Тони Фергюсона, который сейчас в больнице.

Раньше они сильно конфликтовали, так что очень интересно, каким будет ответ.