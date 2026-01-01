Александр Галлямов

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Фигурное катание
Все результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Фигурное катание
Все чемпионы Европы-2022 выступят в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Фигурное катание
Состав России на командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Фигурное катание
Все результаты чемпионата Европы по фигурному катанию-2022
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Россия взяла девять медалей на чемпионате Европы по фигурному катанию-2022
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Мишина и Галлямов – чемпионы Европы по фигурному катанию. Все медали взяли пары из России 🏆
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Мишина и Галлямов лидируют на чемпионате Европы по фигурному катанию-2022 после короткой программы у пар
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
На чемпионате России по фигурному катанию в трех из четырех видов поменялись чемпионы
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
🥇 Мишина и Галлямов – чемпионы России по фигурному катанию среди пар
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Мишина и Галлямов победили в короткой программе среди пар на чемпионате России по фигурному катанию-2022
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Тарасова и Морозов выйдут на лед последними в короткой программе на ЧР-2022 по фигурному катанию
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Чемпионат России по фигурному катанию-2022: прогноз на соревнования в парах, 23-25 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: состав участников у пар
#фигурное катание
Фигурное катание
Россия впервые в истории выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Мишина и Галлямов победили в произвольной программе у пар на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Прогноз на короткую программу у пар на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 16 апреля 2021 года
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Во сколько начнется короткая программа у пар на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 16 апреля 2021 года
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Где смотреть короткую программу у пар на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 16 апреля 2021 года
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Состав участников командного чемпионата мира по фигурному катанию, 15 – 18 апреля 2021 года
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Россия объявила состав на командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
#фигурное катание
Фигурное катание
Сборная России взяла шесть медалей на ЧМ по фигурному катанию. Это повторение результата 1999 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Россия – лидер по числу медалей у спортивных пар на ЧМ по фигурному катанию за последние десять лет
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Мишина и Галлямов взяли золото чемпионата мира по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар🥇
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
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Фигурное катание
Бойкова и Козловский лидируют на ЧМ после короткой программы. Все пары из России вошли в четверку лучших
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Состав участников финала Кубка России по фигурному катанию
#Кубок России по фигурному катанию
Фигурное катание
Бойкова и Козловский взяли первое место в соревновании спортивных пар на Гран-при России ⛸️
#фигурное катание