Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
фигурное катание
Анастасия Мишина
Александр Галлямов
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#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию #фигурное катание #Александр Галлямов #Анастасия Мишина

Прогноз на короткую программу у пар на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 16 апреля 2021 года

час назад

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Парные соревнования – еще один вид программы на командном чемпионате мира по фигурному катанию.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов – действующие чемпионы мира по фигурному катанию. Они остаются фаворитами и на командном турнире.

На обычном чемпионате мира их главными соперниками были две пары из России и китайская пара Суй/Хань. Китай не приехал на командный ЧМ-2021, другие пары из России – тоже.

Участники – шесть пар. Каждая страна выставляет только одну. За первое место она может заработать 12 баллов, которые пойдут в общую копилку сборной.

Первый день командного чемпионата мира завершился доминированием России. Она набрала 49 баллов и лидирует на командном чемпионате мира. Там Россия никогда не побеждала.

Где смотреть короткую программу у пар

Во сколько начнется короткая программа у пар

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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