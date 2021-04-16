Прогноз на короткую программу у пар на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 16 апреля 2021 года
Парные соревнования – еще один вид программы на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов – действующие чемпионы мира по фигурному катанию. Они остаются фаворитами и на командном турнире.
На обычном чемпионате мира их главными соперниками были две пары из России и китайская пара Суй/Хань. Китай не приехал на командный ЧМ-2021, другие пары из России – тоже.
Участники – шесть пар. Каждая страна выставляет только одну. За первое место она может заработать 12 баллов, которые пойдут в общую копилку сборной.
Первый день командного чемпионата мира завершился доминированием России. Она набрала 49 баллов и лидирует на командном чемпионате мира. Там Россия никогда не побеждала.
Где смотреть короткую программу у пар