Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
фигурное катание
Анастасия Мишина
Александр Галлямов
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#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию #фигурное катание #Александр Галлямов #Анастасия Мишина

Где смотреть короткую программу у пар на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 16 апреля 2021 года

вчера, 23:34

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Второй день соревнований на командном чемпионате мира по фигурному катанию начнется с соревнований у пар.

Они покажут короткую программу 16 апреля в 09:15 по московскому времени. Официальный сайт Первого канала проведет прямую трансляцию.

От России в парных соревнованиях выступят Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Это действующие чемпионы мира в парном катании.

Сборная России лидирует на турнире после первого дня. За три вида она набрала 49 баллов. На командном чемпионате мира суммируются баллы по всем видам.

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