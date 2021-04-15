Где смотреть короткую программу у пар на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 16 апреля 2021 года

Второй день соревнований на командном чемпионате мира по фигурному катанию начнется с соревнований у пар.

Они покажут короткую программу 16 апреля в 09:15 по московскому времени. Официальный сайт Первого канала проведет прямую трансляцию.

От России в парных соревнованиях выступят Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Это действующие чемпионы мира в парном катании.

Сборная России лидирует на турнире после первого дня. За три вида она набрала 49 баллов. На командном чемпионате мира суммируются баллы по всем видам.