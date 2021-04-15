Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
фигурное катание
Анастасия Мишина
Александр Галлямов
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию #фигурное катание #Александр Галлямов #Анастасия Мишина
Во сколько начнется короткая программа у пар на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 16 апреля 2021 года
вчера, 23:41
Парные соревнования откроют второй день командного чемпионата мира по фигурному катанию. Турнир проходит в Японии с 15 по 18 апреля.
Пары выступят с короткими программами 16 апреля в 09:15 по московскому времени. Официальный сайт Первого канала покажет этот вид в прямом эфире.
Там поучаствуют Анастасия Мишина и Александр Галлямов – действующие чемпионы мира в парном катании. Каждая страна может заявить по одной паре.
Сборная России набрала 49 баллов за первый день соревнований. На втором месте идет сборная США (47), третья – Япония (42).
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