Во сколько начнется короткая программа у пар на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 16 апреля 2021 года

Парные соревнования откроют второй день командного чемпионата мира по фигурному катанию. Турнир проходит в Японии с 15 по 18 апреля.

Пары выступят с короткими программами 16 апреля в 09:15 по московскому времени. Официальный сайт Первого канала покажет этот вид в прямом эфире.

Там поучаствуют Анастасия Мишина и Александр Галлямов – действующие чемпионы мира в парном катании. Каждая страна может заявить по одной паре.

Сборная России набрала 49 баллов за первый день соревнований. На втором месте идет сборная США (47), третья – Япония (42).