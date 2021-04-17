Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
фигурное катание
Анастасия Мишина
Александр Галлямов
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Мишина и Галлямов победили в произвольной программе у пар на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию
6 часов назад
Результаты произвольной программы в парных соревнованиях на командном чемпионате мира по фигурному катанию:
- Мишина/Галлямов (Россия) – 151,59. 12 баллов
- Книрим/Фрэйзер (США) – 133,63. 11 баллов
- Миюра/Кихара (Япония) – 130,83. 10 баллов
- Делла Моника/Гуаризе (Италия) – 128,24. 9 баллов
- Хамон/Стрекалин (Франция) – 104,81. 8 баллов
- Матте/Ферлан (Канада) – 101,83. 7 баллов
17 апреля – последний соревновательный день на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 18 апреля состоятся показательные выступления.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов – действующие чемпионы мира. Они победили на дебютном для себя турнире. Мишина и Галлямов впервые выступали и на командном ЧМ-2021.
Россия лидирует в общем зачете командного ЧМ-2021. Она набрала 103 балла. На турнире остается один вид – женская произвольная программа.
Россия впервые в истории выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию
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