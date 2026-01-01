Чарльз Оливейра

Дата рождения
17 октября 1989 г.
Инфо
Бразильский боец смешанных единоборств
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Полная статистика по бою Махачев – Оливейра на UFC 280
#Махачев – Оливейра
MMA
Все результаты UFC 280: как завершились бои Махачева, Яна и Стерлинга
#UFC 280
MMA
Махачев – новый чемпион UFC в легком весе
#Махачев – Оливейра
MMA
UFC 280: статистика перед боем Махачев – Оливейра, 22 октября 2022 года
#Махачев – Оливейра
MMA
UFC 280: прогноз на бой Махачев – Оливейра, 22 октября 2022 года
#Махачев – Оливейра
MMA
UFC 280: во сколько начало боя Махачев – Оливейра, 22 октября 2022 года
#Махачев – Оливейра
MMA
Где смотреть бой Махачев – Оливейра: во сколько прямая трансляция, UFC 280 22 октября
#Махачев – Оливейра
MMA
Полный кард турнира UFC 280, где подерутся Махачев, Ян и Стерлинг
#UFC 280
MMA
Где смотреть бой Оливейра – Гейджи: во сколько прямая трансляция боя, UFC 274 8 мая
#Оливейра – Гейджи
MMA
Полный кард турнира UFC 274, где подерутся Оливейра, Гейджи и Фергюсон
#UFC 274
MMA
UFC анонсировал титульный бой Оливейры и Гейджи 7 мая
#Чарльз Оливейра
MMA
Оливейра продлил победную серию в UFC до 10 боев. Он защитил пояс в бою против Порье
#Чарльз Оливейра
MMA
Оливейра победил Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе
#Оливейра – Порье
MMA
UFC 269: полный кард турнира, где пройдет чемпионский бой Оливейра – Порье
#UFC 269
MMA
UFC 269: прогноз на бой Оливейра – Порье, 12 декабря 2021 года
#Оливейра – Порье
MMA
UFC 269: во сколько начало боя Оливейра – Порье, 12 декабря 2021 года
#Оливейра – Порье
MMA
UFC 269: где смотреть бой Оливейра – Порье, 12 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция
#Оливейра – Порье
MMA
Махачев сравнялся с Оливейрой по серии из победных боев в легком весе. У обоих – по девять
#Ислам Махачев
MMA
У Махачева вторая самая длинная действующая победная серия в легком весе. Больше – только у чемпиона Оливейры
#Махачев – Хукер
MMA
Оливейра и Порье подерутся за пояс на турнире UFC 269
#Оливейра – Порье
MMA
Петр Ян опустился на 13-е место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории
#Петр Ян
MMA
Прогноз на титульный бой Оливейра – Чендлер на UFC 262
#Оливейра – Чендлер
MMA
Во сколько начало титульного боя Оливейра – Чендлер на UFC 262
#Оливейра – Чендлер
MMA
Где смотреть титульный бой Оливейра – Чендлер на UFC 262
#Оливейра – Чендлер
MMA
Полный кард турнира UFC 262
#UFC 262
MMA
Фергюсон выдержал рычаг локтя, но проиграл Оливейре единогласным решением судей
#Тони Фергюсон
MMA
Где смотреть бой Тони Фергюсон – Чарльз Оливейра на UFC 256
#Тони Фергюсон