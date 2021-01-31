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Голден Стэйт Уорриорз
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Голден Стэйт Уорриорз
Дата основания
1946 г.
Достижения
6-кратный чемпион НБА
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