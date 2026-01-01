Голден Стэйт Уорриорз

Дата основания
1946 г.
Достижения
6-кратный чемпион НБА
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Игроки «Голден Стэйт» отметили титул НБА в очках с золотыми вставками – это акция к юбилейному сезону и рекламная традиция
#Голден Стэйт Уорриорз
Не только Карри сделал «Голден Стэйт» чемпионом НБА – это доказывают результаты в плей-офф
#Голден Стэйт Уорриорз
Томпсон прокомментировал матч «Голден Стэйт». Сравнил трехочковые Карри с курочкой и обиделся во время интервью
#Клэй Томпсон
Какой спорт посмотреть в новогодние праздники
#Хоккей
Карри на тренировке пять минут бросает трехочковые – и ни одного промаха. Вау 🎯
#Стефен Карри
30 текстов о главных персонажах НБА – по одному на каждый клуб
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#НБА
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Клубы и главные люди НБА − через режиссеров, которым подойдут их истории. Леброн − Скорсезе, «Хьюстон» − Нолан, Кавай − Финчер
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Как Pearl Jam стали китами гранжа, спасли Родмана от самоубийства и основались вокруг любви к баскетболисту, которого погубил алкоголь
#музыка
Как коронавирус влияет на экономику спорта: увольнения, сокращение зарплат, сотни миллионов убытка, налоговые каникулы
#коронавирус
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Дюрэнт – это вечная борьба. Против авторитетов, против бедности и смерти близкого, против ненависти толпы
#Кевин Дюрэнт
Одно из лучших видео в истории НБА – Рианна на финале в первом ряду 💕
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Стеф Карри во время пандемии: помогает детям, звонит фанатам и воодушевляет медсестер
#Стефен Карри
Карри сыграл впервые после перелома руки. Набрал 23 очка и обрадовал Леброна
#Стефен Карри
Абсурд из НБА: игрок весь сезон сидит на трибунах, а партнеры публично выпрашивают его обмен
#Андре Игудала
Четыре месяца из жизни «Голден Стэйт»: перестройка состава, перелом руки у Карри, разгромы
#Голден Стэйт Уорриорз
Самый дорогой клуб мира – снова «Даллас», больше всех подорожал «Челси» Абрамовича. Изучаем новый рейтинг Forbes
#Челси
Большое интервью с Кириленко. Зачем он стал президентом? Что не так с русским баскетболом? Почему дети в США, а он − тут?
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История успеха «Торонто» − это когда чужаки-неудачники терпят и копят смелость
#Торонто
Прошел финал НБА, но все до сих пор переживают за Дюрэнта. Лига останется без суперзвезды
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Дюрэнт не играет уже месяц. Он никак не вылечит травму
#Кевин Дюрэнт
В НБА бесятся от слова «владелец». В нем видят отсылку к рабству и тюрьме
#НБА
«Я играю за нечто большее, чем баскетбол. Я играю для отца». Откровение героя финала НБА
#Паскаль Сиакам
Вы вряд ли знали, но у Карри есть брат – и он играет против него в финале Запада
#Сет Карри
Самые удобные итоги регулярки НБА. Все-все клубы – в одном твите
#НБА
#НБА
9-летняя девочка вдохновила Карри на новую модель обуви. Она стала дизайнером
#Стефен Карри