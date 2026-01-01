Голден Стэйт Уорриорз

Дата основания
1946 г.
Достижения
6-кратный чемпион НБА
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Новости
Баскетбол
«Голден Стэйт» – чемпион НБА. Это четвертая победа клуба за восемь последних сезонов
#Голден Стэйт Уорриорз
Баскетбол
Томпсон сыграл в НБА впервые с июня 2019 года. Он набрал 17 очков
#Клэй Томпсон
Баскетбол
Карри первым в НБА забросил 3000 трехочковых. Он забрасывает минимум по одному в 157 матчах подряд
#НБА
Футбол
Карри – рекордсмен НБА по числу трехочковых
#Стефен Карри
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Баскетбол
Двукратный чемпион НБА Куинн Кук перешел в «Локомотив-Кубань». Он выигрывал лигу с «Уорриорз» и «Лейкерс»
#Куинн Хьюз
Баскетбол
Сезон НБА стартовал с побед «Милуоки» и «Голден Стэйт». Карри впервые с 2016 года оформил трипл-дабл
#НБА
Баскетбол
«Детройт» выиграл право первого выбора на драфте НБА. Второй пик – у «Хьюстона»
#драфт НБА
Баскетбол
«Голден Стэйт» не попал в плей-офф НБА. «Мемфис» пробился туда через плей-ин
#НБА
Баскетбол
Карри, Эмбиид и Йокич стали финалистами в голосовании на приз самому ценному игроку НБА
#НБА
Баскетбол
Карри поставил рекорд НБА по точным трехочковым за месяц
#Стефен Карри
Баскетбол
Стефен Карри впервые с марта набрал меньше 30 очков за игру и прервал рекордную для НБА серию
#Стефен Карри
Баскетбол
Карри снова набрал 30+ очков. В девятый раз подряд – это личный рекорд
#Стефен Карри
Баскетбол
НБА объявила игроков на Матч всех звезд. Капитанами будут Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт
#НБА
Баскетбол
«Голден Стэйт» получил четыре фола за 13 секунд в игре с «Никс» и один технический
#Голден Стэйт Уорриорз
Баскетбол
«Лейкерс» проиграли «Голден Стэйт», ведя «+14» в последней четверти. Решающий бросок смазал Леброн
#НБА
Баскетбол
Карри набрал 62 очка в игре с «Портлендом», это его личный рекорд
#Стефен Карри
Баскетбол
Первый матч нового сезона НБА: Дюрэнт дебютировал за «Бруклин» – сразу против бывшего клуба «Голден Стэйт»
#Кевин Дюрэнт
Баскетбол
Томпсон пропустит новый сезон НБА из-за травмы ахилла. В прошлом – тоже не играл
#Клэй Томпсон
Разное
Forbes составил рейтинг самых дорогих спортивных брендов
#Реал
Баскетбол
НБА разрешит командам открыть базы с 1 мая
#НБА
Баскетбол
Карри сыграет в следующем матче «Голден Стэйт». Он полностью залечил травму
#Стефен Карри
Баскетбол
Самые дорогие клубы НБА – в новом рейтинге от Forbes
#НБА
Баскетбол
«Голден Стэйт» выиграл четыре игры подряд. Результаты до этого: пять побед за 29 матчей
#Голден Стэйт Уорриорз
Футбол
«Голден Стэйт» выиграл у «Торонто», счет в серии 2-3. Дюрэнт ушел из-за травмы и довел до слез генменеджера
#НБА
Баскетбол
«Голден Стэйт» в пятый раз подряд вышли в финал НБА. Это второй случай в истории лиги
#Голден Стэйт Уорриорз
Баскетбол
Эмилия Кларк пришла на матч «Хьюстона» и «Голден Стэйт». Маскот «Рокетс» засмущал ее
#Хьюстон
Баскетбол
«Клипперс» отыграли у «Голден Стэйт» 31 очко. Это самый большой камбэк в истории плей-офф НБА
#НБА