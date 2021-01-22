Голден Стэйт Уорриорз
НБА
баскетбол
«Голден Стэйт» получил четыре фола за 13 секунд в игре с «Никс» и один технический
час назад
«Голден Стэйт» проиграл «Нью-Йорку» 104:119 в матче НБА.
Игроки «Голден Стэйт» сфолили четыре раза за 13 секунд, затем Кент Бейзмор получил и пятый.
Главный тренер клуба Стив Керр был недоволен:
«Хватаем людей за руки, цепляем людей, когда преодолеваем заслоны. Судьи не причем. Все дело в нас».
«Голден Стэйт» занимает седьмое место в Западной конференции с результатом 8-7.
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