Голден Стэйт Уорриорз
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#Голден Стэйт Уорриорз #НБА #баскетбол

«Голден Стэйт» получил четыре фола за 13 секунд в игре с «Никс» и один технический

час назад

«Голден Стэйт» проиграл «Нью-Йорку» 104:119 в матче НБА.

Игроки «Голден Стэйт» сфолили четыре раза за 13 секунд, затем Кент Бейзмор получил и пятый.

Главный тренер клуба Стив Керр был недоволен:

«Хватаем людей за руки, цепляем людей, когда преодолеваем заслоны. Судьи не причем. Все дело в нас».

«Голден Стэйт» занимает седьмое место в Западной конференции с результатом 8-7.

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