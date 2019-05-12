Эмилия Кларк пришла на матч «Хьюстона» и «Голден Стэйт». Маскот «Рокетс» засмущал ее

Он под саундтрек из «Игры престолов» подошел к ней с кофейным стаканчиком (отсылка к тому, что появился на столе возле Дейнерис в четвертой серии нового сезона сериала), выронил его перед Кларк, а потом встал перед ней на колени.

Девушка засмущалась, закрыла лицо руками. После этого Клатч (имя маскота) встал и поцеловал ей руку. Посмотрите на этот милый момент.