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UFC 254
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UFC 254
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👟 Боец UFC выпил пиво из кроссовки, празднуя победу. Это австралийская традиция
#Тай Туйваса
Кто такой Майкл Чендлер – новая звезда UFC. Крутит суперсальто и усыновил темнокожего ребенка
#Майкл Чендлер
РЕН ТВ всем сказал, что Хабиб – Гейджи посмотрели 11 млн. Это так? Мы поговорили с экспертом и самим каналом
#Хабиб – Гейджи
Что такое рейтинг бойцов UFC вне весовых категорий? Как он считается? Почему Хабиб там не первый?
#Хабиб Нурмагомедов
Разбираем бой Хабиб – Гейджи пошагово. Гейджи нанес больше ударов и целился в больную ногу, но Хабиб накинул треугольник
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#Хабиб – Гейджи
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Что Хабиб будет делать после завершения карьеры: станет тренером, раскрутит бизнес, займется сельским хозяйством
#Хабиб Нурмагомедов
Махачкала не спит, гудит и танцует. Весь город на улицах празднует победу Хабиба
#Хабиб Нурмагомедов
Гейджи – жесткий ударник. Мы спросили у экспертов: самый ли опасный для Хабиба и как он справлялся с ними раньше
#Джастин Гейджи
Хабиб выходил на бои под песню о Дагестане – там про любовь к природе и обычаям и гордость за народ
#Хабиб Нурмагомедов
💧 Слезы Хабиба – главная эмоция года
#Хабиб Нурмагомедов
Каким был последний бой в карьере Хабиба
#Хабиб – Гейджи
Как и с кем Хабиб готовится к бою с Гейджи – первому после смерти отца
#Хабиб Нурмагомедов
Прощальная речь Хабиба
#Хабиб Нурмагомедов
Сколько Хабиб заработал за бой с Гейджи
#Хабиб Нурмагомедов
Нокаут за 18 секунд – главная сенсация UFC 254. Его исполнил Хэйвс по прозвищу «Мегатрон»
#Фил Хэйвс
Что еще будет на UFC 254 кроме боя Хабиба и Гейджи: кризисный Волков, боец после депрессии и девушка из Узбекистана
#UFC 254
Гейджи раньше дрался почти вслепую из-за плохого зрения и чуть не пропустил бой из-за инфекции глаз
#Джастин Гейджи
Жизненное интервью Хабиба. Каким отцом стремится быть, зачем хочет вертолет, что спрашивал у Роналду
#Хабиб Нурмагомедов
Гейджи отдаст часть гонорара за бой маме, чтобы она бросила работу на почте. В юности для семьи он работал на шахте
#Джастин Гейджи
Пресс-конференция Хабиба перед боем с Гейджи. Главное
#Хабиб – Гейджи
Кто такой Гейджи – соперник Хабиба. Для тех, кто только узнал эту фамилию из новостей
#Джастин Гейджи
Онлайн трансляция UFC 254 Хабиб – Гейджи сегодня: смотреть прямой эфир ЮФС 254 25 октября
#Хабиб – Гейджи
Прогнозы на бой Хабиба и Гейджи: на кого ставить и что говорят букмекеры
#Хабиб – Гейджи
Хабиб хочет победить Гейджи особым приемом − гильотиной. Однажды он сам чуть не проиграл из-за этого
#Хабиб – Гейджи
Гейджи выбросил пояс и сказал, что его интересует только бой с чемпионом из России. Хабиб отреагировал
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#Джастин Гейджи
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