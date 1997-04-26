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Хоккей
Хоккеист
Кирилл Капризов
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Кирилл Капризов
Дата рождения
26 апреля 1997 г.
Достижения
Олимпийский чемпион 2018 г.
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