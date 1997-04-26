Кирилл Капризов

Дата рождения
26 апреля 1997 г.
Достижения
Олимпийский чемпион 2018 г.
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Капризов в Матче всех звезд переоделся в свитер Овечкина, забросил буллит и повторил его празднование. «Вашингтон» ответил восторгом и мемом
#Кирилл Капризов
Капризов не видел партнера, но сделал ассист. Одним движением убрал трех соперников 👀
#Кирилл Капризов
Капризов забил половину голов в НХЛ с передач норвежца, который играл в России и знает язык
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#Матс Цуккарелло
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Новый гол Капризова в НХЛ. Упал, но закатил шайбу из-за ворот
#Кирилл Капризов
Как дела у русских хоккеистов, которые уехали в НХЛ во время пандемии. Они не играли десять месяцев
#НХЛ
Золотой сезон ЦСКА – в 20 главных фактах
#ЦСКА (х)