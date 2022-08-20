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Усик – Джошуа
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Усик – Джошуа
Дата проведения
20 августа 2022 г.
Место проведения
Джидда (Саудовская Аравия)
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