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Кобе Брайант
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Кобе Брайант
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Все главные события 2020 года, где нет ни слова про Сами-Знаете-Что
#мир
Финальная речь Тайсона и Джонса. Один шутит про возраст, другой – передает привет россиянам и думает над новым боем
#Тайсон – Джонс
Рой Джонс вышел на бой с Майком Тайсоном в особых перчатках – это знак памяти Кобе Брайанта
#Кобе Брайант
«Каждый раз, надевая форму «Лейкерс», ты думаешь о наследии Кобе». Чемпионство НБА – как символ и память
#Кобе Брайант
Наоми Осака отпраздновала победу на US Open в майке Кобе. Говорит, он был ее учителем и источником вдохновения
#Наоми Осака
«Он учил нас быть лучше». Кендрик Ламар записал монолог про Кобе в видеомотивации от Nike
#Кобе Брайант
Как работает академия Кобе после его смерти: поменяла название (в знак уважения к нему) и обучает детей онлайн
#Кобе Брайант
Приз памяти Кобе и формат с мини-играми. Каким получился Матч звезд НБА
#НБА
Смысл Кобе – борьба. Борьба и любовь
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Как и почему разбился вертолет Кобе. Разбор деталей крушения
#Кобе Брайант
Пользователь реддита неделю превращал кусок дерева в Кобе Брайанта. Вот весь процесс – за две минуты
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«Из этого сделают еще один мем». Джордан заплакал на церемонии прощания с Кобе
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Леброн повторил данк Кобе спустя 19 лет – отличий нет даже на раскадровке ✨
#Леброн Джеймс
«Ты всегда будешь жить, брат». «Лейкерс» прощается с Кобе Брайантом
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«Мы полностью опустошены». Первая речь Ванессы Брайант – после смерти мужа Кобе и дочери
#Кобе Брайант
Легендарное прощание Кобе с баскетболом: 60 очков в матче и речь, которую затем повторил Обама
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🚁Кобе обожал вертолет. Пользовался им вместо машины каждый день и считал, что так бережет здоровье
#Кобе Брайант
Фанаты создали мемориал в честь Кобе возле арены «Лейкерс». Прямо во время вручения «Грэмми»
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Каким мы запомним Кобе Брайанта – большая фотогалерея
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Погиб Кобе Брайант. Тут – вся информация
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Матч НБА сразу после смерти Кобе: «Торонто» и «Сан-Антонио» остановились с мячом на 24 секунды
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«Ты вдохновлял миллионы». Мир реагирует на смерть Кобе Брайанта
#Кобе Брайант
Дочь Кобе тоже погибла в том вертолете. Ей было 13, она играла в баскетбол и восхищала отца
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Месси – это Брэд Питт, а Гвардиола – Лев Толстой. Побаловались в приложении Gradient
#мир