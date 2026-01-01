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География
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география
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география
Инфо
Комплекс наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки
Факт
Основы современной академической географии в 1-й половине XIX в. заложили Александр Гумбольдт и Карл Риттер
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Игра: угадайте страну по гербу
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