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география
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география
Инфо
Комплекс наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки
Факт
Основы современной академической географии в 1-й половине XIX в. заложили Александр Гумбольдт и Карл Риттер
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