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Герта
Берлин
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Сайт
www.herthabsc.de/
Страна
Германия
Стадион
Олимпиаштадион
Тренер
Бруно Лаббадиа
Б. Лаббадиа
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Клинсманн мечтал о безграничной власти тренера. Итог: 76 дней работы в «Герте» и скандальный уход
#Герта
15 февраля, 15:13
Другая сторона рестарта Бундеслиги – постоянные травмы
#Бундеслига
30 мая, 13:35
Вратарь «Герты» стабильно косячит. Уже четыре фэйла за сезон!
#Руне Ярстейн
28 мая, 14:31
В Бундеслиге есть немец с российским гражданством. Какой шикарный гол он забил «Шальке» 💣
#Эдуард Левен
24 мая, 17:36
В Германии не наказывают даже за поцелуй партнера
#Дедрик Бойата
16 мая, 23:05
Какой была Бундеслига до паузы из-за коронавируса
#Бундеслига
16 мая, 14:45
За кого болеть в Бундеслиге? Она сама предлагает схему, как выбрать любимую команду
#Бундеслига
15 мая, 21:25
Звезда «Герты» Калу снял видео из раздевалки, где жмет руки и нарушает дистанцию. Клуб его отстранил
#Саломон Калу
04 мая, 22:50
Забудьте про «Баварию». Вот еще 17 причин посмотреть новый сезон Бундеслиги
#Бундеслига
16 августа 2019, 13:44
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