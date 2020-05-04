Звезда «Герты» Калу снял видео из раздевалки, где жмет руки и нарушает дистанцию. Клуб его отстранил
Саломон Калу высветил в фейсбуке видео, где за руку здоровался с тренерами и игроками и не соблюдал социальную дистанцию. По новым правилам Бундеслиги, подготовленным к возобновлению сезона, нельзя допускать никаких рукопожатий, дистанция же должна быть не менее двух метров, даже если это одноклубники.
Калу правил не придерживался, и доказательства попали на видео. Он его удалил, но было поздно:
Немецкая лига (DFL) осудила поведение футболиста: «Это неприемлимо, учитывая позиции игроков и тренеров, которые придерживаются требований, поскольку понимают серьезность ситуации».
«Герта» вывесила обращение с санкциями к Калу. Клуб уточнил: это были действия только одного игрока, правила нарушены, он отстранен от тренировок и матчей на неопределенный срок.
Калу прокомментировал ситуацию: «Хочу извиниться. Я правда беспокоюсь о людях в Африке, так как система здравоохранения там не столь хороша, как в Германии. Просто не осознавал, что делаю, обрадовался, что мои тесты – отрицательные».
Бундеслига стремится возобновить чемпионат 15 мая. Недавно в «Кельне» обнаружили коронавирус у двух игроков и физиотерапевта. Также стали известны результаты глобального тестирования – 1724 теста в 36 клубах обеих Бундеслиг, 10 человек заражены. Повторные тесты будут сделаны на этой неделе.
Сам факт наличия положительных тестов не повлиял на стремление продолжить сезон Бундеслиги с 15 мая. Если старт одобрят, то на неделе можно будет возобновить общекомандные тренировки.