Звезда «Герты» Калу снял видео из раздевалки, где жмет руки и нарушает дистанцию. Клуб его отстранил

Саломон Калу высветил в фейсбуке видео, где за руку здоровался с тренерами и игроками и не соблюдал социальную дистанцию. По новым правилам Бундеслиги, подготовленным к возобновлению сезона, нельзя допускать никаких рукопожатий, дистанция же должна быть не менее двух метров, даже если это одноклубники.

Калу правил не придерживался, и доказательства попали на видео. Он его удалил, но было поздно: