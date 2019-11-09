30 лет назад демонтировали Берлинскую стену. Сегодня ее разрушили еще раз – на поле

После Второй Мировой войны Германию разделили на две части: условно капиталистическую ФРГ и условно социалистическую ГДР. Чтобы столицу, Берлин, не пришлось отдавать одной из сторон, ее разделили на две части. Позднее на границе двух Берлинов появилась стена, которая ограничивала перемещение жителей между ФРГ и ГДР.

Такое разделение сказалось и на футболе. В современной Бундеслиге только две команды из городов ГДР: «Лейпциг» и «Унион» из восточного Берлина. Первая из них не существовала в своем нынешнем виде в годы ГДР и пробилась так высоко благодаря помощи компании «Ред Булл».