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#Бундеслига #Футбол #РБ Лейпциг #Герта

30 лет назад демонтировали Берлинскую стену. Сегодня ее разрушили еще раз – на поле

09 ноября 2019, 20:07

После Второй Мировой войны Германию разделили на две части: условно капиталистическую ФРГ и условно социалистическую ГДР. Чтобы столицу, Берлин, не пришлось отдавать одной из сторон, ее разделили на две части. Позднее на границе двух Берлинов появилась стена, которая ограничивала перемещение жителей между ФРГ и ГДР.

Такое разделение сказалось и на футболе. В современной Бундеслиге только две команды из городов ГДР: «Лейпциг» и «Унион» из восточного Берлина. Первая из них не существовала в своем нынешнем виде в годы ГДР и пробилась так высоко благодаря помощи компании «Ред Булл».

В сегодняшнем матче Бундеслиги встретились «Герта» и «Лейпциг»: команды, которые могли бы представлять две разные Германии. «Герта» после строительства стены осталась в Западной Германии, но ее стадион, «Гезундбруннен», находился рядом с центральной частью города. В результате болельщики «Герты» из Восточной Германии приходили к стене, чтобы послушать, как выступает их любимая команда.

К матчу «Герта» построила стену посередине поля, которая подчеркнула границу между двумя командами, которые не могли бы встретиться 30 лет назад. Кстати, «Лейпциг» выиграл 4:2: он до сих пор остается одной из немногих команд с территории бывшего ФРГ,  успешных в Бундеслиге.

Все фото: Твиттер «Герты»
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