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Александр Логинов
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Александр Логинов
Дата рождения
31 января 1992 г.
Факт
В 2015-2016 гг. был дисквалифицирован за допинг
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