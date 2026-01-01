Александр Логинов

Дата рождения
31 января 1992 г.
Факт
В 2015-2016 гг. был дисквалифицирован за допинг
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Биатлон
Где смотреть мужской биатлон индивидуальную гонку на Зимних Олимпийских играх 2022
#биатлон на Олимпийских играх-2022
Биатлон
Россия заняла третье место в смешанной эстафете в биатлоне
#биатлон на Олимпийских играх-2022
Биатлон
Где смотреть смешанную эстафету по биатлону на Зимних Олимпийских играх 2022
#биатлон на Олимпийских играх-2022
Биатлон
Состав России на смешанную эстафету в биатлоне на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине
#биатлон на Олимпийских играх-2022
Биатлон
Логинов, Латыпов, Резцова, Казакевич и еще шесть биатлонистов представят Россию на Олимпиаде в Пекине
#Олимпиада-2022
Биатлон
Логинов выиграл серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону. Он стартовал 32-м 🥈
#Александр Логинов
Биатлон
Фийон-Майе выиграл спринт в Рупольдинге, лучшим из россиян стал Цветков – финишировал 21-м
#Кубок мира по биатлону
Биатлон
Логинов стал пятым в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону. Он лидировал перед четвертой стрельбой
#Александр Логинов
Биатлон
🥇 Логинов выиграл гонку в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе
#Александр Логинов
Биатлон
Россия выиграла бронзу в мужской эстафете по биатлону, Томшин зашел на круг
#Россия (биатлон)
Биатлон
🥉 Мужская сборная России заняла третье место в эстафете. На последнем этапе Латыпов ушел на дополнительный круг
#Россия (биатлон)
Биатлон
Сборная России по биатлону взяла серебро в мужской эстафете на этапе Кубка мира
#Кубок мира по биатлону
Биатлон
Сборная России осталась без медалей в пяти гонках на ЧМ по биатлону. Лучший результат – седьмое место
#ЧМ-2021 (биатлон)
Биатлон
Все спортсмены сборной России допущены к участию в биатлонном ЧМ
#Биатлон
Биатлон
Сборная России взяла бронзу в эстафете по биатлону
#Биатлон
Биатлон
Логинов выиграл индивидуальную гонку, не промахнувшись ни разу
#Александр Логинов
Биатлон
Сборная России по биатлону выиграла в смешанной эстафете. Это первая медаль впервые за 44 гонки
#Сборная России (биатлон)
Биатлон
Логинов снова будет тренироваться отдельно от сборной. Так он готовился и к новому сезону
#Александр Логинов
Биатлон
У сборной России по биатлону новый антирекорд – 39 гонок без медалей подряд
#Россия (биатлон)
Биатлон
30 гонок без медалей – новый антирекорд сборной России по биатлону
#Александр Логинов
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Биатлон
Российские биатлонисты 29 гонок подряд не могут попасть в призы – это новый антирекорд
#Биатлон
Биатлон
В гонке в Контиолахти в топ-30 не было ни одного русского – это худшая гонка в истории мужской сборной России по биатлону
#Биатлон
Биатлон
У сборной России по биатлону 21 гонка подряд без медалей. До повторения антирекорда – еще четыре гонки
#Александр Логинов
Биатлон
Тренер Логинова Касперович возглавит сборную Болгарии
#Александр Касперович
Биатлон
Спецслужбы Италии обыскали номера Логинова, Гараничева и тренера Касперовича. Это произошло в день биатлонной эстафеты
#Александр Логинов
Биатлон
Логинов прервал серию из 28 гонок подряд без медалей на Кубке мира
#Александр Логинов
Биатлон
У России первая медаль на ЧМ по биатлону: Логинов – второй в спринте. А Самуэльссон снова злится
#Александр Логинов