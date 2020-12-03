Биатлон
Александр Логинов
В гонке в Контиолахти в топ-30 не было ни одного русского – это худшая гонка в истории мужской сборной России по биатлону
03 декабря, 17:01
Топ-3 по итогам гонки в Контиолахти:
1. Тарьей Бе.
2. Арнд Пайффер.
3. Йоханнес Бе.
Русских биатлонистов не оказалось даже в топ-30. Лучший результат – у Матвея Елисеева, он – 33-й. Александр Логинов – 34-й, Эдуард Латыпов – 46-й. Антон Бабиков стал 55-м, Петр Пащенко – 72-м, Семен Сучилов – 85-м.
Это худшая гонка в истории мужской сборной России по биатлону.
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