В гонке в Контиолахти в топ-30 не было ни одного русского – это худшая гонка в истории мужской сборной России по биатлону

Топ-3 по итогам гонки в Контиолахти:

1. Тарьей Бе.

2. Арнд Пайффер.

3. Йоханнес Бе.

Русских биатлонистов не оказалось даже в топ-30. Лучший результат – у Матвея Елисеева, он – 33-й. Александр Логинов – 34-й, Эдуард Латыпов – 46-й. Антон Бабиков стал 55-м, Петр Пащенко – 72-м, Семен Сучилов – 85-м.

Это худшая гонка в истории мужской сборной России по биатлону.