Логинов прервал серию из 28 гонок подряд без медалей на Кубке мира

Александр Логинов выиграл спринт на чемпионате мира в Антхольце. Топ-3 в спринте выглядит так:

1. Александр Логинов.

2. Кентен Фийон-Майе.

3. Мартен Фуркард.

Тарьей Бо, занявший четвертое место заявил: «Мы ничего не можем тут поделать. Но он не достоин быть здесь. Его дисквалифицировали за применение эритропоэтина».