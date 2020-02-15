Александр Логинов
Биатлон
Мартен Фуркад
Тарьей Бо
Кентен Фийон-Майе
Логинов прервал серию из 28 гонок подряд без медалей на Кубке мира
15 февраля 2020, 18:39
Александр Логинов выиграл спринт на чемпионате мира в Антхольце. Топ-3 в спринте выглядит так:
1. Александр Логинов.
2. Кентен Фийон-Майе.
3. Мартен Фуркард.
Тарьей Бо, занявший четвертое место заявил: «Мы ничего не можем тут поделать. Но он не достоин быть здесь. Его дисквалифицировали за применение эритропоэтина».
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