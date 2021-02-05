Биатлон
Александр Логинов
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#Биатлон #Александр Логинов

Все спортсмены сборной России допущены к участию в биатлонном ЧМ

05 февраля, 12:25

www.imago-images.de/Global Look Press

ТАСС пишет об этом со ссылкой на IBU. Международный союз биатлонистов получил подтверждение от WADA.

Чемпионат мира по биатлону пройдет в Поклюке. Даты проведения: 10–21 февраля.

Объявлен состав России на ЧМ-2021 по биатлону

Специальное согласование с WADA необходимо из-за расследований о допинге. Россия заранее отправляла расширенную заявку, чтобы получить детальное одобрение по каждому спортсмену.

Александр Логинов допущен к участию на ЧМ, хотя ранее имел дисквалификацию за допинг. WADA волнуется только о текущих делах и расследованиях, старые не учитываются.

Логинов в этом сезоне выиграл золото в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира.

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