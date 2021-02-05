Все спортсмены сборной России допущены к участию в биатлонном ЧМ

ТАСС пишет об этом со ссылкой на IBU. Международный союз биатлонистов получил подтверждение от WADA.

Чемпионат мира по биатлону пройдет в Поклюке. Даты проведения: 10–21 февраля.

Объявлен состав России на ЧМ-2021 по биатлону

Специальное согласование с WADA необходимо из-за расследований о допинге. Россия заранее отправляла расширенную заявку, чтобы получить детальное одобрение по каждому спортсмену.

Александр Логинов допущен к участию на ЧМ, хотя ранее имел дисквалификацию за допинг. WADA волнуется только о текущих делах и расследованиях, старые не учитываются.

Логинов в этом сезоне выиграл золото в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира.