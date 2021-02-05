Биатлон
Александр Логинов
Все спортсмены сборной России допущены к участию в биатлонном ЧМ
05 февраля, 12:25
ТАСС пишет об этом со ссылкой на IBU. Международный союз биатлонистов получил подтверждение от WADA.
Чемпионат мира по биатлону пройдет в Поклюке. Даты проведения: 10–21 февраля.
Объявлен состав России на ЧМ-2021 по биатлону
Специальное согласование с WADA необходимо из-за расследований о допинге. Россия заранее отправляла расширенную заявку, чтобы получить детальное одобрение по каждому спортсмену.
Александр Логинов допущен к участию на ЧМ, хотя ранее имел дисквалификацию за допинг. WADA волнуется только о текущих делах и расследованиях, старые не учитываются.
Логинов в этом сезоне выиграл золото в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира.
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