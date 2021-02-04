Объявлен состав России на ЧМ-2021 по биатлону
Главный тренер биатлонной сборной России Валерий Польховский объявил состав на чемпионат мира. Он пройдет с по 10 по 21 февраля в словенской Поклюке.
Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили.
Женщины: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина.
Из-за санкций WADA биатлонисты будут выступать без государственных символов. Также есть вероятность, что кто-то из этого списка на чемпионат мира не поедет – в недавнем расследовании WADA говорится, что есть доказанные случаи употребления допинга биатлонистами из России.
О каких конкретно спортсменах идет речь – неизвестно, но Польховский сказал, что уже отправил IBU расширенный список сборной.