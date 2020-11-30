У сборной России по биатлону 21 гонка подряд без медалей. До повторения антирекорда – еще четыре гонки

В последний раз наша сборная по биатлону получала медаль на чемпионате мира-2020, когда Александр Логинов забрался на третью строчку Антхольце.

С тех пор – 21 гонка подряд без медалей.

Но это не антирекорд. После неплохо старта в декабре-2019 наша сборная не получала медалей 25 гонок подряд. Это худший результат в истории сборной России по биатлону.