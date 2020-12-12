Александр Логинов
Биатлон
30 гонок без медалей – новый антирекорд сборной России по биатлону
12 декабря, 15:58
В последний раз у сборной России была медаль на ЧМ-2020 – бронза Александра Логинова в гонке преследования.
С тех пор прошло 30 гонок, в которых наша сборная не попадала на подиум. Это антирекорд для сборной России.
Комментарии (1)
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14 декабря, 04:47
0
Зажрались. Надо перевести на самообеспечение, а деньги давать только за призовые места.
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