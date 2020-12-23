Логинов снова будет тренироваться отдельно от сборной. Так он готовился и к новому сезону

⛷️ Биатлонист Александр Логинов будет готовиться к январским этапам Кубка мира в Саратове, в то время как сборная России соберется для тренировок в Сочи. Об этом сообщил тренер Максим Кугаевский.

⛷️ Сезон-2020/21 стартовал в конце ноября. К нему Логинов также готовился отдельно от команды по индивидуальному плану.