Александр Логинов
Биатлон
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#Александр Логинов #Биатлон

Логинов снова будет тренироваться отдельно от сборной. Так он готовился и к новому сезону

2 часа назад

⛷️ Биатлонист Александр Логинов будет готовиться к январским этапам Кубка мира в Саратове, в то время как сборная России соберется для тренировок в Сочи. Об этом сообщил тренер Максим Кугаевский.

⛷️ Сезон-2020/21 стартовал в конце ноября. К нему Логинов также готовился отдельно от команды по индивидуальному плану.

  • В сезоне прошло четыре этапа, Логинов дважды занимал десятые места – пока это самые высокие его позиции.
  • Сезон возобновится 7 января. Следующие два этапа пройдут в немецком Оберхофе.
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