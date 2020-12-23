Александр Логинов
Биатлон
Логинов снова будет тренироваться отдельно от сборной. Так он готовился и к новому сезону
2 часа назад
⛷️ Биатлонист Александр Логинов будет готовиться к январским этапам Кубка мира в Саратове, в то время как сборная России соберется для тренировок в Сочи. Об этом сообщил тренер Максим Кугаевский.
⛷️ Сезон-2020/21 стартовал в конце ноября. К нему Логинов также готовился отдельно от команды по индивидуальному плану.
- В сезоне прошло четыре этапа, Логинов дважды занимал десятые места – пока это самые высокие его позиции.
- Сезон возобновится 7 января. Следующие два этапа пройдут в немецком Оберхофе.
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