Биатлон
Александр Логинов
Ульяна Кайшева
Российские биатлонисты 29 гонок подряд не могут попасть в призы – это новый антирекорд
11 декабря, 19:00
11 декабря состоялись две биатлонные гонки в Хохфильцене. Мужской спринт выиграл норвежец Йоханнес Дале, женский – белорусская спортсменка Динара Алимбекова.
Россияне не попали даже в топ-15.
⬇️ У мужчин лучший результат у Александра Логинова (20-е место, отставание в 1 минуту 25 секунд).
⬇️ У женщин лучшей стала Ульяна Кайшева (18-е место, отставание в 50 секунд).
Россия остается без медалей в 29 гонках подряд, начиная с ЧМ-2020 в Антхольце, где Логинов стал бронзовым призером в пасьюте.
Предыдущим антирекордом было 28 подряд гонок без призовых мест в сезоне-2019/20.
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