Российские биатлонисты 29 гонок подряд не могут попасть в призы – это новый антирекорд

11 декабря состоялись две биатлонные гонки в Хохфильцене. Мужской спринт выиграл норвежец Йоханнес Дале, женский – белорусская спортсменка Динара Алимбекова.

Россияне не попали даже в топ-15.

⬇️ У мужчин лучший результат у Александра Логинова (20-е место, отставание в 1 минуту 25 секунд).

⬇️ У женщин лучшей стала Ульяна Кайшева (18-е место, отставание в 50 секунд).

Россия остается без медалей в 29 гонках подряд, начиная с ЧМ-2020 в Антхольце, где Логинов стал бронзовым призером в пасьюте.

Предыдущим антирекордом было 28 подряд гонок без призовых мест в сезоне-2019/20.