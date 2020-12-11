Биатлон
Александр Логинов
Ульяна Кайшева
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#Биатлон #Александр Логинов #Биатлон #Ульяна Кайшева

Российские биатлонисты 29 гонок подряд не могут попасть в призы – это новый антирекорд

11 декабря, 19:00

11 декабря состоялись две биатлонные гонки в Хохфильцене. Мужской спринт выиграл норвежец Йоханнес Дале, женский – белорусская спортсменка Динара Алимбекова.

Россияне не попали даже в топ-15.

⬇️ У мужчин лучший результат у Александра Логинова (20-е место, отставание в 1 минуту 25 секунд).

⬇️ У женщин лучшей стала Ульяна Кайшева (18-е место, отставание в 50 секунд).

Россия остается без медалей в 29 гонках подряд, начиная с ЧМ-2020 в Антхольце, где Логинов стал бронзовым призером в пасьюте.

Предыдущим антирекордом было 28 подряд гонок без призовых мест в сезоне-2019/20.

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