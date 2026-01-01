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Теннис
Карацев вышел в финал турнира ATP в Сиднее и сыграет с Марреем. Это его четвертый финал за год
#ATP
Теннис
🎾 Россия попала в группу с Италией, Австрией и Австралией на Кубке ATP
#Кубок ATP
Теннис
Медведев и Рублев закончат год в топ-5 мирового рейтинга. Впервые с 2000 года в пятерке лучших будут двое россиян
#ATP
Теннис
Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже. Он защищает титул на этом турнире
#Даниил Медведев
Теннис
🎾 Карацев обновил личный рекорд в мировом рейтинге. Он впервые поднялся на 16-е место
#Аслан Карацев
Теннис
🎾 Рублев опустился на шестую строчку в мировом рейтинге. Федерер вылетел из топ-10 впервые с 2017 года
#Андрей Рублев
Теннис
Американец Изнер вторым в истории подал навылет 13 тысяч раз за карьеру. Он провел 704 теннисных матча
#ATP
Теннис
Медведев выиграл турнир в Мальорке. Это его первый титул на травяном покрытии
#Даниил Медведев
Теннис
Федерер сыграл на грунте впервые с 2019 года. И проиграл 75-й ракетке мира
#Роджер Федерер
Теннис
🇷🇺 vs 🇷🇺 Карацев вышел на Медведева на «Мастерсе» в Риме
#Аслан Карацев
Теннис
Медведев вернулся на вторую строчку в мировом рейтинге ATP, обойдя Надаля
#Даниил Медведев
Теннис
Медведев вернется на второе место в мировом рейтинге после вылета Надаля с «Мастерса» в Мадриде
#Даниил Медведев
Теннис
Карацев победил Джоковича в полуфинале ATP
#Аслан Карацев
Теннис
Рублев впервые с февраля не вышел в полуфинал турнира ATP. В последний раз такое было на Australian Open
#Андрей Рублев
Теннис
Даниил Медведев сдал положительный тест на коронавирус и теперь пропустит турнир ATP в Монте-Карло
#Даниил Медведев
Теннис
ATP ошиблась в расчете мирового рейтинга. Она засчитала теннисистам очки за два одинаковых турнира разных сезонов
#ATP
Теннис
Медведев набрал больше 10 тысяч очков в мировом рейтинге и стал пятым теннисистом ATP с таким результатом
#Александр Медведев
Теннис
Рублев впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса». До этого он вылетал в 1/4 финала от Медведева
#Андрей Рублев
Теннис
Федерер снялся с турнира в Дубае ради тренировок. Он объявил об этом, вылетев со своего первого за год соревнования
#Роджер Федерер
Теннис
Рублев обыграл Циципаса и вышел в 10-й финал в карьере
#Андрей Рублев
Теннис
Медведев стал третьей ракеткой мира, Карацев поднялся на 72 позиции в рейтинге ATP
#ATP
Теннис
Медведев обыграл Зверева. Это его 13-я победа подряд
#Даниил Медведев
Теннис
Состав групп и расписание матчей на Итоговом турнире ATP 🎾
#ATP Finals
Теннис
Джокович – рекордсмен ATP с 36-м выигранным турниром «Мастерс»
#Новак Джокович
Теннис
Медведев – в топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов 2020 года
#Даниил Медведев