Даниил Медведев сдал положительный тест на коронавирус и теперь пропустит турнир ATP в Монте-Карло

Даниил Медведев сдал положительный тест 12 апреля. Об этом говорится в официальном аккаунте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Его изолировали, и он пропустит турнир в Монте-Карло.

«Большое разочарование – не играть в Монте-Карло. Теперь я сосредоточен на выздоровлении и надеюсь вернуться как можно быстрее», – сказал Медведев.

12 апреля Медведев провел тренировку с Рафаэлем Надалем. Поместят ли его тоже на карантин, пока непонятно.

Медведев готовился к старту турнира со второго раунда. Его соперником был бы победитель пары Филип Краинович (Сербия) – Николоз Басилашвили (Грузия).

Медведев – главный российский теннисист начала сезона. После выхода в финал Australian Open в марте он поднялся на рекордную для себя вторую строчку в мировом рейтинге и по-прежнему остается на ней. Сейчас у него 10 030 очков, больше только у Новака Джоковича (11 963), который и обыграл его в финале Australian Open.

Ближайший турнир серии «Большого шлема», за победу в котором присуждается 2000 очков, пройдет в конце мая. Победил турнира в Монте-Карло получит 1000 очков к рейтингу.