Американец Изнер вторым в истории подал навылет 13 тысяч раз за карьеру. Он провел 704 теннисных матча

🇺🇸 Джон Изнер победил 🇬🇧 Кэмерона Норри в первом круге турнира в Циницнатти. Он сделал 26 подач навылет за матч и вошел в «клуб-13 тысяч».

До него только один игрок подвал 13 тысяч эйсов за карьеру. Им был 🇭🇷 Иво Карлович, сделавший 13 709 подач навылет за 693 матча.

Карлович уже завершил карьеру. 36-летнего Изнера отделяют от рекорда 705 эйсов – пока у него 13 004 подачи навылет за 704 матча.

Ближайший к Изнеру – Роджер Федерер. Он сделал 11 478 эйса за 1462 матча.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) ведет рейтинг с 1991 года. В нее попадает статистка матчей ATP и Олимпиад (с 2008 года).

Действующая первая ракетка мира Новак Джокович подал 6184 эйса за 1125 матча. Лучший среди российских теннисистов – Даниил Медведев, подавший навылет 2309 раза в 284 матчах.